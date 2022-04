L’invasion de l’île autonome Taïwan par la Chine a toujours été un grand sujet de préoccupation pour plusieurs pays. Cela, d’autant plus que toute l’attention du monde est presque totalement dirigée sur l’offensive russe en Ukraine menée par le président russe Vladimir Poutine. C’était dans ce contexte que la chaîne de télévision taïwanaise CTS a créé la panique, pendant l’édition matinale du journal, en annonçant que l’invasion de Taïwan avait démarré. Au nombre des alertes diffusées on pouvait notamment voir : « La ville de New Taïpei est touchée par des missiles guidés de l’armée communiste » ou encore : « des navires ont explosé, des installations et des bateaux ont été endommagés dans le port de Taïpei ».

Une « grave erreur qui a semé la panique parmi le public »

Il s’est cependant avéré que ces informations étaient fausses. C’est ce mercredi 20 avril 2022, que la chaîne de télévision a présenté ses excuses. « CTS présente ses sincères excuses pour cette grave erreur qui a semé la panique parmi le public et causé des problèmes aux unités concernées » a indiqué CTS dans un communiqué. Elle a par ailleurs précisé que c’était le personnel qui avait diffusé par erreur des images d’exercices de prévention pour les pompiers de la ville de New Taïpei.

Taïwan avait mis en garde la Chine

Notons que les excuses de la chaîne de télévision Taïwanaise CTS interviennent après des exercices menés par Pékin près de Taïwan suite à l’annonce de la visite des élus américains. Taïwan avait réagi en mettant en garde la Chine contre les conséquences de son acte. « La menace de la force par le gouvernement totalitaire du Parti communiste chinois contre Taïwan ne fera que renforcer la volonté du peuple taïwanais de défendre la liberté et la démocratie, et attirera également le soutien des États-Unis et d’encore plus de partenaires démocratiques pour Taïwan démocratique » indiquait un communiqué de la diplomatie taïwanaise.