Sale temps pour les diplomates russes. Il y a quelques heures, nous vous annoncions que la France va expulser 35 diplomates russes. La réaction de la partie russe ne s’est pas faite attendre. Dans sa réponse, la diplomatie russe a parlé d’expulsion « inamicale » qui va « détériorer » les relations avec Moscou. Quelques heures seulement après cette annonce, l’Italie a décidé de suivre la décision et annoncé également que le pays va expulser 30 diplomates.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont imposé une multitude de sanctions contre la Russie dirigée par le Président Poutine. Dans la foulée, plusieurs pays ont annoncé qu’ils expulsaient des diplomates russes. C’est hier que la France a pris sa décision d’expulser des diplomates russes. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’Italie n’annonce qu’il va marcher dans les pas de la France. En effet, ce mardi, l’Italie a annoncé que 30 diplomates russes seront expulsés du territoire.

La décision a été annoncée par le chef de la diplomatie. «Cette mesure, prise d’un commun accord avec nos partenaires européens et atlantiques, a été rendue nécessaire pour des raisons liées à notre sécurité nationale et dans le contexte de la situation actuelle de crise liée à l’agression injustifiée de l’Ukraine par la Fédération de Russie», a déclaré le chef de la diplomatie italienne. Comme après celle de Paris, on s’attend à ce que la Russie réagisse après l’annonce de la nouvelle.