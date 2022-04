Promu au Grade de Général de brigade lors du conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022, le Général de brigade Fructueux Gbaguidi a été nommé en conseil des ministres de ce mercredi 06 avril 2022 comme le nouveau Chef d’Etat-Major général des Forces armées béninoises. Il remplace ainsi le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho. Le Général de brigade Fructueux Gbaguidi quitte ainsi son poste actuel de Chef d’Etat-Major de l’Armée de terre.

Il faut signaler que d’autres nominations ont été également prononcées au niveau du Haut commandement militaire . Le Général de brigade Abou Issa a été nommé comme Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre et le Colonel Tétédé Idjouola est promu comme Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre adjoint. Le nouveau Chef d’Etat-Major de la Garde nationale est le Colonel Codjo François Amoussou et le Colonel Faïzou Gomina est le Chef d’Etat-Major de la Garde nationale adjoint. Le Capitaine de Vaisseau Jean Léon Olatoundji est le nouveau Chef d’Etat-Major de la Marine Nationale et le Capitaine de Vaisseau Victorien Sinha est le Chef d’Etat-Major de la Marine Nationale adjoint. Le Colonel Hermann William Avocanh est promu quant à lui comme Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’air.