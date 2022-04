Un homme de 33 ans a perpétré une attaque au couteau à Bedworth, dans le centre de l’Angleterre, blessant 11 personnes, indique un communiqué publié samedi par la police du Warwickshire. Un homme a été poignardé et au moins 10 autres personnes blessées dans une série d’attaques dans un centre-ville. Des officiers ont été appelés samedi vers 08h00 BST pour signaler que plusieurs personnes avaient été agressées à Bedworth, dans le Warwickshire.

Les attaques se sont produites le long de Coventry Road et de Gilbert Close. L’homme poignardé, âgé d’une vingtaine d’années, a été transporté à l’hôpital où son état serait stable. Les autres victimes ont été légèrement blessées. L’homme de 33 ans, qui a perpétré les attaques a été arrêté et reste en détention, a indiqué la force rapporte la BBC. Il a ajouté que les agents ne recherchaient aucun autre suspect.

Le sergent-détective Rich Simpkins a décrit l’attaque comme un « incident désagréable » et a déclaré qu’il voulait entendre toute autre personne qui aurait pu être attaquée. « Nous savons qu’un certain nombre de personnes se trouvaient dans la région à peu près au moment de l’incident et qu’il pourrait y avoir plus de membres du public qui auraient pu être approchés ou agressés« , a-t-il déclaré. Des patrouilles de police supplémentaires seront effectuées dans et autour du centre-ville, a indiqué la force.