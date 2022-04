Au Bénin, l’opposition aime à dire que le parlement actuel est monocolore puisqu’il est constitué de députés provenant de partis politiques soutenant l’action du gouvernement. Le président du parti Moele-Bénin trouve qu’il est incohérent de tenir un tel discours. « Je persiste, je signe et j’assume que c’est une incohérence de parler d’une assemblée monocolore parce que une assemblée monocolore n’est pas interdite par les lois de la République. » a déclaré Jacques Ayadji sur Eden TV. Il donné l’exemple des élections législatives où le peuple est invité à choisir parmi plusieurs partis politiques.

« La probabilité n’est pas nulle »

Pour lui, « il n’est pas exclu que dans ce choix-là, la majorité du peuple choisisse un même parti. Ce n’est pas un cas impossible. La probabilité n’est pas nulle. C’est pourquoi la loi exige à chaque parti politique candidat, de proposer des candidats à chacun des sièges sous peine d’élimination de son dossier » croit savoir le président du Mouvement des élites engagées pour le développement du Bénin (Moele-Bénin). Dans le cas d’espèce, il estime que les Démocrates, le BR, l’UP, Moele-Bénin, le Prd et la FCBE peuvent bien être candidats aux élections législatives et qu’en fin de compte, les électeurs décident « d’aller dans le sens du choix de l’UP et du BR ». Le Directeur général des infrastructures rappelle qu’une assemblée comportant des députés de même tendance n’est pas une première au Bénin.

La loi ne dit pas au peuple « vous n’avez pas le droit de choisir un seul parti »

« En 2006, quel est le parlement que nous avons ? même si les résultats issus des élections donnent un parlement (avec des députés) qui viennent de plusieurs tendances, il y a des jeux au parlement qui font que les gens quittent leur situation de départ pour aller à une autre situation » a déclaré Jacques Ayadji. En somme, un parlement monocolore n’est pas interdit dans un espace démocratique, affirme le leader du Moele-Bénin parce que la loi ne dit pas au peuple: « vous n’avez pas le droit allant aux élections de choisir un seul parti ».