Le 8 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour choisir les députés de la 9ème législature. Pour aborder convenablement ce rendez-vous important dans la vie politique béninoise, les différents partis politiques légalement constitués affûtent déjà leurs armes. Au sein des formations politiques ne parlant pas le même langage avec le pouvoir de la Rupture, le Président du Parti «Restaurer la Confiance » Irénée Agossa , reçu ce lundi 11 avril 2022 dans l’émission « Actu matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin , a annoncé l’organisation des assises de l’opposition au plus tard le mois prochain, ceci pour leur permettre de « définir les stratégies d’autant puisque aller en rang serré aux prochaines élections législatives oui mais à base d’une stratégie commune».

«Nous avons un contexte favorable aujourd’hui. On aspire à ce que l’opposition soit au parlement qui est un débat démocratique désormais dans le pays. Donc, il y a un espace à occuper et nous ne voyons pas mieux que de nous insérer dans cet espace et aussi apporter cette dynamique au sein de l’opposition » a déclaré le Président du Parti «Restaurer la Confiance ». Selon Irénée Agossa, le problème des partis politiques de l’opposition, «c’est de conduire aux assises de l’opposition au plus tard le mois prochain ».

Le premier responsable du Parti «Restaurer la Confiance » a affirmé qu’il a un calendrier et qu’il rencontre «le Chef de file de l’opposition cette semaine » pour parler «sérieusement des assises de l’opposition ». Ces assises de l’opposition, selon Irénée Agossa , permettra de savoir «qui sont ceux qui sont membres de l’opposition » et « qu’on soit clair, que ça ne soit pas des aller et retour, que nous nous asseyons et qu’on règle les problèmes en notre sein, qu’on fasse un bon diagnostic et que nous puissions être sur la même longueur d’onde » afin de «définir une stratégie pouvant faire en sorte que l’opposition ne soit pas comme certains le disent » .

La définition de ces stratégies est d’autant plus importante puisque, pour le Président du Parti «Restaurer la Confiance», Irénée Agossa , cela va permettre aux formations politiques de l’opposition d’aller aux prochaines élections législatives «en rang serré », ceci «à base d’une stratégie commune ». C’est pour cela qu’il a fait savoir que «nous allons mettre une stratégie intelligente en place qui va nous permettre de rallier toutes les forces » et «de faire en sorte que nous puissions être majoritaires au parlement ».