Le jeudi 31 octobre 2019, les députés de la 8ème législature ont adopté la loi 2019-40 portant révision de la constitution du Bénin qui, en son article 80 (nouveau), stipule que «la durée du mandat des députés est de cinq (05) ans renouvelable deux fois ». Comme on le voit, le mandat des députés à vie n’existe plus au Bénin. La limitation du mandat parlementaire en République du Bénin procède donc simplement de la volonté de renouveler la classe politique. Contrairement aux acteurs politiques divisés au sujet de la limitation du nombre de mandat des députés à 3 désormais, Joël Atayi Guèdègbé, expert en gouvernance et acteur de la société civile, interviewé ce lundi 11 avril 2022 sur Radio Bénin, approuve cette réforme.

L’expert en gouvernance a déclaré que la limitation du mandat parlementaire «participe de la nécessité de rétablir la cohérence dans le besoin de provoquer l’alternance au pouvoir». L’acteur de la société civile a expliqué que «le mandat qui est renouvelé deux fois et qui amène donc un député à pouvoir jouir désormais de quinze ans de présence dans la 2ème institution du pays , c’est un bon compromis entre cette nécessité de la circulation des élus, de la représentation des partis, des citoyens et de l’efficacité ».

Joël Atayi Guèdègbé a fait savoir qu’ «il est vrai qu’avec la limitation des mandats, d’aucun pourrait craindre un taux fort de renouvellement » mais dans la réalité, ce taux de renouvellement est relativement faible. Pour lui,« chaque nouvelle assemblée depuis le premier renouvellement en 1995 a montré un certain taux de renouvellement même si certains députés ont démontré une capacité à faire du surplace ».

L’acteur de la société civile a laissé entendre qu’«en appliquant au jour d’aujourd’hui le principe de la limitation des mandats, une vingtaine de députés seraient concernés». Concernant les personnes qui vouent « aux gémonies la limitation du nombre de mandats pour les députés », il a affirmé qu’ «on devrait se féliciter de ce que la révision constitutionnelle est permise d’amener à la limitation du mandat des députés ». Il a laissé entendre que cette limitation des mandats des députés est «plutôt un gage d’efficacité».