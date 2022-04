Les Forces de défense et de sécurité ont été une nouvelle fois attaquées le lundi 11 avril 2022 dans le Parc Pendjari, situé dans le Nord –ouest du Bénin par les terroristes.Cette attaque terroriste a suscité une réaction de la part de l’ancien ministre de l’Intérieur et député du Parti «Bloc Républicain» à l’Assemblée nationale, Benoit Dègla. Reçu le mercredi 13 avril 2022 dans l’émission « Actu matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, le député du Parti «Bloc Républicain» à l’Assemblée nationale a parlé des causes qui sont à la base du terrorisme mais il a, dans son intervention, demandé d’avoir le «courage de toiletter» la loi de 1901.

Les causes du terrorisme, selon Benoit Dègla, sont multiples. Elles peuvent être des causes socio- économiques, des litiges anciens non réglés avec les problèmes entre agriculteurs et éleveurs et «lorsqu’une partie du pays pense qu’elle est moins développée qu’une autre partie du pays». L’ancien ministre de l’intérieur a déclaré que les causes du terrorisme pourraient également provenir sur le plan politique «lorsque les solutions définitives ne sont pas apportées de façon appropriée» lorsqu’« il y a une accumulation de frustrations».

Sur le plan religieux, il a laissé entendre qu’«on ne doit pas permettre que les Eglises ou des lieux de culte se créent n’importe où et n‘importe quand sans autorisation ». Si les autorités exigent d’abord une autorisation préalable avant toute création d’église ou de lieu de culte, il a affirmé que les gens vont nous parler de la loi 1901. «Mais je crois que cette loi, elle est vieille déjà. C’est une vieille ancestrale qu’il faut avoir le courage d’amender, de toiletter parce que aujourd’hui, ceux-là qui nous ont imposé cette loi, aujourd’hui, ils n’appliquent plus comme ça, parce qu’on ne peut plus créer un lieu de culte, une mosquée, une église sans demander l’autorisation» a-t-il fait savoir.

Le député du Parti « Bloc Républicain» à l’Assemblée nationale a expliqué qu’ « une église qui se crée et qui diffuse des informations à même de susciter la violence» et les personnes «qui sont les adeptes de ces églises, de ces religions-là » «cèdent facilement beaucoup plus à la tentation et c’est ça qu’il faut éviter pour que les gens ne viennent pas recruter facilement sur notre territoire». Il n’a pas manqué de proposer entre autres solutions la mise en place d’un cadre de concertation avec les chefferies traditionnelles, les confessions religieuses et les jeunes pour circonscrire le mal.