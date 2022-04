L’opération de régularisation des résidus devant figurer sur la Liste électorale informatisée (LEI) prend rigoureusement fin le 22 avril 2022. Elle devrait s’achever le 16 avril 2022 mais le délai a été prorogé pour permettre aux retardataires de se rattraper. Reçu ce lundi 18 avril 2022 sur Frissons radio, le gestionnaire- mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji a déclaré qu’après la fin de cette opération le 22 avril 2022, la liste électorale informatisée provisoire sera affichée deux mois plus tard. Il a annoncé également qu’une application sera mise en œuvre pour permettre aux Béninois de consulter la LEI provisoire depuis chez eux.

Dans son intervention sur le média, Cyrille Gougbédji a rappelé qu’«il ne s’agit pas de forcer les mains aux agents enrôleurs pour prendre les enfants actuellement» pour cette opération de régularisation des résidus devant figurer sur la Liste électorale informatisée (LEI) et que « ce n’est pas l’objectif de l’opération ». L’objectif de cette opération selon lui, «c’est ceux qui ont l’âge de voter aux prochaines échéances et qui soit on fait le RAVIP alors qu’ils n’ont jamais participé au processus électoral ou alors ils n’ont jamais fait le RAVIP ». Il a martelé encore qu’« il n’aura pas une 2ème prorogation ».

Après la fin de l’opération de régularisation des résidus pour l’ inscription sur la Liste électorale informatisée (LEI),le gestionnaire-mandataire de l’ANIP a affirmé que l’Anip reviendra «deux mois plus tard pour afficher la Liste électorale informatisée provisoire et demander maintenant à tout le monde d’aller consulter » . Pour faciliter donc la tâche aux Béninois, l’Anip veut « mettre également en œuvre une application de consultation de la Liste électorale informatisée provisoire pour permettre à nos compatriotes même en restant chez eux de consulter pour avoir des précisions sur leur poste de vote , voir s’ il y a des corrections à faire , voir si leur poste de vote leur convient ou s’ils vont faire des changements de poste de vote ».

Concernant les enfants, Cyrille Gougbédji a fait savoir qu’après le 22 avril 2022, ils seront enrôlés au RAVIP. Il a expliqué que « le Bénin a obtenu l’appui de la Banque mondiale». Cet appui de la Banque mondiale, selon lui, va permettre à l’Anip de «laisser au niveau des communes un poste d’enrôlement au RAVIP ». Cet enrôlement au RAVIP «va se faire pendant deux mois que par pour les enfants, même d’autres personnes qui sont empêchées pourront sortir pour faire leur RAVIP mais l’opération relatif à la LEI se poursuit jusqu’au 22 avril prochain ».