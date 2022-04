Demain mardi 26 avril, le président de la République Patrice Talon rencontre les syndicats des travailleurs pour discuter de la revalorisation des salaires. Paul Issè Iko, l’ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (Cstb) a livré ses impressions sur cette prochaine rencontre et surtout ses attentes dans un entretien accordé au journal Matin Libre. En effet, l’ex-syndicaliste souhaite un relèvement du Smig à 100 mille Fcfa. « Les retraités pensent que le Smig doit être à 100.000 Francs Cfa » a-t-il déclaré, non sans occulter la situation des retraités.

Il faut que l’Etat augmente les pensions des retraités

En effet, Paul Essè Iko dirige une association des travailleurs retraités. Pour lui, il faut que l’Etat augmente leur pension, « l’affecte d’un coefficient peut-être 2, peut-être 2,5 ou négocier pour savoir quel coefficient affecter à (celle-ci) ». L’ex secrétaire général de la Cstb, informe par ailleurs que l’Etat leur doit des rappels suite à « l’augmentation de la revalorisation salariale de 1,25 ». « Quand M Talon est venu au pouvoir, nous l’avons rencontré et nous le lui avons dit. Donc il reste de 1,25 pour 2016 ; nous n’avons pas reçu ça,…Le rappel de 2011, on ne s’est pas entendu là-dessus mais pour 2016 on s’est entendu et on nous a dit :« on va vous payer ». Et puis après, nous dit non : c’est la Covid-19 qui nous empêche de vous payer » raconte Paul Essè Iko.

Il trouve que la Covid-19 évoquée touche les personnes vulnérables et les travailleurs retraités en font partie. L’ex-patron de la Cstb réclame donc au nom de ses collègues, le paiement des rappels dus, le paiement des pensions le 20 du mois pas les 1er et 2 comme c’est le cas actuellement selon ses dires.