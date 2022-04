Des dizaines de motos et des camions poids-lourds ont été saisis au cours d’une opération menée le jeudi et qui s’est poursuivie hier vendredi par les éléments de la police républicaine du 1er arrondissement de Cotonou. Ces véhicules appartiennent à des usagers de la route qui ont enfreint le code routier sur la nouvelle voie quittant le carrefour ciné Concorde pour le quartier Sèkandji dans la commune de Sémé-Podji dont les travaux de construction sont à la finition.

Les motos saisies sont celles qui circulaient sur la voie principale au lieu d’emprunter la voie secondaire réservée aux riverains. Quant aux camions saisis, leurs conducteurs se sont garés sur la chaussée enfreignant ainsi le code de la route. Cette opération menée par le commissaire Kindéhoundjan en personne fait suite aux nombreux cas d’accident constatés sur cette voie, ces dernières semaine. Plusieurs motocyclistes ne respectent pas le code de la route et roulent souvent à toute vitesse ce qui explique ces accidents.

Pour justifier leurs mauvais ces mauvais comportements, certains contrevenants déclarent que les travaux de construction ne sont pas encore terminés et des panneaux et feux de signalisation ne sont pas posés sur la voie. Par conséquent, ils sont obligés de circuler sur la voie principale, celles secondaires étant toujours engorgées par des gravats. Mais, quelque soit les raisons évoquées, les contrevenants doivent s’acquitter d’une amende au trésor public contre une quittance qu’ils doivent présenter au plus tard le mardi prochain sous peine d’être assujettis aux frais de la fourrière apprend t-on de sources policières.