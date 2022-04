Au tribunal de Cotonou, un faux juge a été arrêté et déposé à la prison civile d’Akpro-Missérété après sa présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Son procès est prévu pour le 5 mai 2022 devant les juges de la Criet. Selon Frissons Radio, il s’agit d’un secrétaire au Parquet qui se fait passer pour un magistrat pour se faire de l’argent auprès des usagers du tribunal de Cotonou.

Interpellé, le faux magistrat a été présenté au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Après son audition par le Procureur spécial, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour «abus de fonction ». Le procès de ce faux juge aura lieu le 5 mai 2022 à Porto-Novo devant les juges de la CRIET. Aussi, il faut signaler que souvent certaines personnes se font passer comme des avocats, des policiers ou des juges pour s’enrichir en arnaquant d’honnêtes citoyens . Mais de nos jours, grâce aux dispositifs mis en place par les Forces de sécurité et aux renseignements fournis par des anonymes, ces faux avocats, policiers ou juges sont traqués dans tous les sens.