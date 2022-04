Les Béninois ont du mal à s’approvisionner en gas-oil depuis quelques jours dans les stations. D’aucuns parlent d’une pénurie du gas-oil. Cette situation a nécessité le mercredi 20 avril 2022 une séance de travail entre le gouvernement et l’Association des pétroliers. Les résultats issus de cette séance de travail sont que le gas-oil doit être désormais vendu à 668 fcfa. /L . Dans une déclaration faite devant la presse ce vendredi 22 avril 2022 et diffusée par Frissons radio, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré qu’«il n’y a pas à craindre une pénurie de gas-oil au Bénin ». Il assure que les commandes ont été faites pour éviter une rupture de stock .

« Nous n’avons pas de pénurie, soyez rassurés, il y a du gas-oil » a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il a fait savoir que même avant l’annonce du nouveau prix du gas-oil, il y en avait « parce que les importateurs n’étaient pas sûrs puisqu’ils avaient acquis leur produit depuis qu’on a annoncé la mesure » et aussi, « ils ont acquis de produits mais avec une certaine marge, une certaine mise ». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que ces importateurs « ne comprenaient pas que nous tenions à ce que forcément même le produit acquis à ce niveau de prix soit cédé au prix que nous voulions ».

Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé qu’«apparemment, certains d’entre eux ont traîné un peu à ravitailler les dépôts, les stations mais » il croit «que depuis que la mesure est annoncée les choses ont commencé à rentrer dans l’ordre ». Il a certifié qu’ «il y a de la disponibilité et il y a des commandes en cours ». «Nous faisons de notre mieux pour que le produit soit disponible » a-t-il fait savoir avant d’ajouter que «grâce à l’accompagnement que le gouvernement apporte aux acteurs, le produit serait disponible ».

