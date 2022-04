L’actuel patron de la Maison-Blanche a profité d’une rencontre avec les hommes des médias au cours d’un déplacement dans l’Iowa pour se prononcer une fois encore sur la guerre Ukraine. Pour Joe Biden, Vladimir Poutine est en train de commettre un génocide en Ukraine. Il fait notamment remarquer que, plusieurs éléments de preuves permettent de porter ces accusations contre l’homme fort du Kremlin.

« Et nous allons seulement en apprendre de plus en plus sur la dévastation. Nous laisserons les avocats décider, au niveau international, si oui ou non cela est qualifié [de génocide], mais cela me semble certainement être le cas. », a formellement martelé le président américain. Rappelons le mot « génocide » a commencé par être employé depuis les événements qui se sont produits à Bucha.

« Les preuves s’accumulent »

Le Conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan faisait notamment remarquer il y a quelques jours que, les éléments rassemblés ne permettaient pas encore d’évoquer le « génocide ». Mais ce mardi, le président démocrate a voulu être ferme sur ces mots. « J’ai appelé cela un génocide parce qu’il est devenu de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’éliminer même l’idée d’être Ukrainien. Les preuves s’accumulent », a-t-il ouvertement déclaré.