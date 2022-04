Pour une seconde fois, l’étoile montante du rap au Burundi, Olegue n’a pas pu échapper aux conséquences de ses actes. Apparaissant dans une vidéo de promotion pour son concert de Pâques, le jeune rappeur a eu des attitudes totalement opposées aux règles d’une société croyante comme celle du Burundi. Le rappeur Olegue a été jeté en prison par les autorités Burundaises après deux semaines passées en garde à vue pour propos « blasphématoire ».

Depuis hier mercredi 27 avril, le rappeur Burundais Olegue Baraka alias Olegue séjourne dans la prison centrale de Bujumbura. Il a été jugé par les autorités de son pays pour une vidéo jugée « blasphématoire » pour l’Église catholique et contraire « aux bonnes mœurs ». Ce n’est pas la première fois que le jeune rappeur de 20 ans se retrouve dans de telles situations. En effet, en 2020, après la sortie de son clip « Délégué Général », qui évoquait la prostitution et de l’usage de la drogue dans les collèges et lycées du pays, il avait été accusé d’être un promoteur de « mœurs dissolues » et retenu pendant une semaine dans une cellule d’un commissariat.

Mais cette fois-ci, même des excuses publiques ne parviendront pas a fait sortir Olegue de la prison puisque plusieurs autorités du pays comptent saisir l’occasion pour donner une bonne leçon aux restes. Ce qui explique d’ailleurs sa condamnation, car le rappeur aurait simplement pu payer une amende selon le code pénal burundais. Mais malheureusement, l’ordre de l’enfermer serait venu d’en-haut, et la réaction en date du jour de sa condamnation d’un des conseillers du chef de l’État en est une preuve. « Tu devrais démissionner si tu es son porte-parole et si tu aimes tes enfants », avais laissé entendre ce dernier pour mettre en garde un internaute qui avait pris parti pour le rappeur sur Twitter.

Poursuivi pour « outrage aux bonnes mœurs », Olegue s’était montré dans la vidéo devenue virale dans un style de présentation catholique. Mais le pire est qu’il tenait à ses côtés, une fille en costume de religieuse qui trémousse son postérieur. « De bonnes sœurs en provenance de Rome », a lâché Olegue tout en tapotant le derrière de la fille, invitant ainsi son public à venir nombreux pour son concert. Pour certains, cette vidéo comporte des propos blasphématoires et représente un sacrilège ; d’autres parlent d’un geste de provocation envers le président burundais, Évariste Ndayishimiye, un grand croyant qui revient tout juste de Rome où il a rencontré pour la première fois le pape François.