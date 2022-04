Dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, les cadres administratifs et techniques admis au fichier national ont été tirés au sort. Il y a d’abord eu les Secrétaires exécutifs (Se) puis ensuite les autres cadres techniques. Pour ceux-ci, l’exercice s’est déroulé le vendredi 15 avril dernier au Palais des Congrès de Cotonou. C’est d’ailleurs les nouveaux Se qui ont eu le privilège de les tirer au sort.

« Nous avons considéré qu’ils doivent être les plus méritants »

A l’occasion, le ministre chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, a expliqué que le tirage au sort est « basé sur le mérite ». « Ceux et celles qui sont appelés à servir dans les communes à statut particulier, nous avons considéré qu’ils doivent être les plus méritants. Ce sont ceux qui ont eu au minimum 15/20 c’est-à-dire 75/100 et c’est au sein de ce groupe que pour les femmes on a rabaissé un peu la note. C’était de 14/20. Il y en avait 9. Elles ont été tirées. Après nous sommes descendus d’un cran à 12 de moyenne pour les deux groupes. Donc ceux et celles qui ont plus de 12 ont pu servir dans les communes à statut intermédiaire » a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Pour lui, donc, les candidats les plus méritants ont bel et bien été reconnus dans cet exercice de tirage au sort. Il y avait en tout 925 candidats à l’assaut de 331 postes. A la faveur de la discrimination positive, il a été réservé à la gent féminine le tiers des postes. Cependant, toutes les candidates n’ont pas pu s’insérer dans les groupes techniques de travail des Secrétaires exécutifs.