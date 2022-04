La présence de racistes de l’extrême-droite dans les forces armées canadiennes inquiète les autorités canadiennes. Un rapport sur la situation, élaboré par un groupe d’experts, a été publié hier lundi 25 avril 2022, par la ministre canadienne de la Défense Anita Anand. Selon le document, l’armée ne fait pas assez d’efforts pour éradiquer les suprémacistes blancs de ses rangs. Aussi, reproche-t-il à l’armée de n’avoir pas donné suite, durant les deux dernières années, à plusieurs dizaines d’examens et études antérieurs en ce qui concerne le racisme dans l’armée.

Une menace pour la confiance

D’après les experts ayant élaboré le rapport, la présence de membres d’extrême-droite dans l’armée est un réel problème notamment sur les plans opérationnel, social et moral. Ils ont également souligné que les personnes mises en cause constituent une menace pour la confiance des Canadiens dans les institutions. Par ailleurs, le rapport a souligné qu’en dépit de l’adoption d’une tolérance zéro, les efforts en vue de détecter les extrémistes se sont avérés inefficaces, soulignant que ceux-ci étaient capables d’éviter d’être détectés.

Une enquête ouverte deux ans plus tôt

En faisant référence aux néo-nazis, terroristes et suprémacistes blancs le rapport a indiqué que les ressources humaines, l’expertise et financement ne permettent pas à eux seuls de répondre à l’obligation selon laquelle chaque dirigeant doit être la première ligne de défense en vue de s’assurer que les extrémistes restent hors des équipes de la défense canadienne. Rappelons que la publication du rapport intervient près de deux années après l’ouverture d’une enquête suite à des allégations de diffusion d’images racistes. Le chef d’état-major de l’Armée, le général Jonathan Vance, et le sous-ministre de la Défense nationale, Jody Thomas avaient annoncé la tenue de cette enquête, tout en dénonçant les privilèges disproportionnés qu’aurait accordés la nation canadienne aux blancs.