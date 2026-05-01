1er gouvernement de Wadagni : Entre continuité et recomposition stratégique de l’État

À peine investi à la tête du Bénin, le président Romuald Wadagni a dévoilé, la composition de son premier gouvernement. Une équipe de 19 ministres et 5 ministres délégués qui marque à la fois une continuité et une volonté de réorganisation administrative autour des nouveaux enjeux sécuritaires, économiques et technologiques.

Dès la lecture du décret présidentiel, une évidence se dégage : Romuald Wadagni a fait le choix d’un gouvernement qui combine expérience et nouveaux équilibres. Si plusieurs figures des précédentes équipes restent présentes, l’architecture globale traduit une volonté d’adaptation aux priorités et aux défis de cette nouvelle étape politique. Derrière cette composition gouvernementale, plusieurs signaux méritent ainsi une lecture attentive.

Changement de méthode

Le premier élément marquant réside dans la taille de l’équipe gouvernementale. Le dernier gouvernement Talon comptait officiellement 21 à 23 membres selon les réaménagements successifs. Le gouvernement Wadagni affiche désormais : 19 ministres ; 5 ministres délégués ; soit un total de 24 membres gouvernementaux en dehors du secrétaire général du gouvernement.

Cette légère modification traduit un changement de méthode. Là où Talon avait progressivement réduit et fusionné plusieurs portefeuilles dans une logique technocratique et de rationalisation, Wadagni opte pour une spécialisation plus poussée des missions. Ce choix révèle une volonté d’accroître la capacité opérationnelle de l’Exécutif, notamment sur la sécurité, la mobilisation financière, l’intelligence artificielle, l’emploi, la formalisation économique, la coopération internationale.

Des ministères éclatés

L’un des traits les plus significatifs de cette nouvelle architecture gouvernementale est l’éclatement de plusieurs grands blocs ministériels hérités du système Talon. Le grand ministère du Commerce est éclaté en deux. Sous Talon, l’industrie, le commerce et parfois le tourisme étaient regroupés dans de vastes portefeuilles. Wadagni choisit désormais de distinguer le commerce extérieur et l’investissement privé, puis le commerce intérieur et la formalisation économique. Ainsi, Olushegun Adjadi Bakari hérite du Tourisme et du Commerce extérieur avec l’Industrie et la promotion de l’investissement privé ; Shadiya Assouma prend le Commerce intérieur et la Formalisation de l’économie. Cette séparation est politiquement importante. Elle traduit la volonté de soutenir les exportations et l’attractivité internationale ; tout en traitant le vaste secteur informel béninois comme une priorité nationale. C’est une évolution majeure par rapport aux gouvernements Talon.

Autre changement majeur : la réapparition visible de la Fonction publique. Sous Talon, le ministère du Travail et de la Fonction publique existait encore mais avait perdu son poids stratégique. Wadagni rattache désormais la Fonction publique directement au ministère de l’Économie et des Finances via un ministre délégué : Rodrigue Chaou. Le nouveau président entend ainsi piloter directement les dépenses publiques, les réformes administratives, la masse salariale de l’État.

La création d’un portefeuille explicitement chargé de la stratégie nationale d’intelligence artificielle constitue sans doute la nouveauté la plus symbolique du gouvernement Wadagni. Mahouna Akplogan dirige désormais la Transformation digitale, l’Innovation, la Stratégie nationale de l’Intelligence artificielle. Aucun gouvernement par le passé n’avait donné un tel statut politique à l’Intelligence artificielle. Ce choix traduit la volonté de Wadagni de projeter le Bénin dans une logique de modernisation technologique régionale, en cohérence avec son profil d’ancien technocrate des finances et sa réputation de réformateur économique.

Les ministères qui disparaissent ou changent profondément

Plusieurs structures emblématiques de l’ère Talon disparaissent ou sont absorbées. C’est le cas du ministère d’État chargé du Développement. Le puissant ministère piloté par Abdoulaye Bio Tchané n’existe plus. Cette suppression marque la fin du modèle de super-coordination administrative et recentre le pouvoir autour de la présidence et du ministère des Finances. Le système Wadagni semble davantage articulé autour de pôles techniques spécialisés.

Le ministère du Travail cesse également d’exister comme entité indépendante. Ses compétences sont dispersées entre : la Fonction publique, l’Emploi, la Formation professionnelle. Cela confirme une approche économique davantage orientée vers l’employabilité, la productivité, la formation des jeunes.

Les survivants du système Talon

Le gouvernement Wadagni est aussi marqué par une forte stabilité des cadres. Plusieurs ministres conservent leurs portefeuilles : Yvon Détchénou reste à la Justice ; Benjamin Hounkpatin demeure à la Santé ; Véronique Tognifodé reste dans le champ social ; Benoît Dato conserve les Sports ; Aurélie Adam-Soulé Zoumarou reste dans le secteur numérique et médiatique.

Il faut préciser que Véronique Tognifodé gagne en influence sociale. Ancienne ministre des Affaires sociales et de la Microfinance sous Talon, elle devient ministre de la Famille et de l’Action sociale. Le recentrage sur la famille traduit une volonté de renforcer les politiques sociales, la protection des femmes, les politiques démographiques. Shadiya Assouma, ancienne figure du commerce sous Talon, hérite désormais du Commerce intérieur et de la Formalisation de l’économie. C’est un portefeuille hautement stratégique dans un pays où l’informel domine largement l’économie nationale. Olushegun Adjadi Bakari, ancien chef de la diplomatie sous Talon, quitte les Affaires étrangères pour prendre un vaste ministère économique tourné vers le tourisme, le commerce extérieur, l’industrie et l’investissement privé. Ce déplacement traduit la priorité économique donnée par le nouveau président.

La sécurité érigée en priorité présidentielle

Le traitement institutionnel de la sécurité constitue l’un des grands tournants de ce gouvernement. L’Intérieur et la Défense ne sont plus de simples ministères classiques. Ils deviennent des ministères délégués directement auprès du Président de la République. Ainsi : Djibril Mama Cissé Moussa supervise l’Intérieur et la Sécurité publique ; Gildas Agonkan gère la Défense nationale.

Cette architecture traduit la centralisation du commandement sécuritaire autour de Wadagni et la reconsidération des préoccupations liées aux attaques jihadistes dans le nord du Bénin. C’est probablement le changement structurel le plus politique du nouveau gouvernement.

Une forte coloration technocratique et un équilibre régional assuré

Le premier gouvernement Wadagni reste dominé par des profils techniques, financiers, administratifs, experts sectoriels. Peu de figures purement partisanes émergent véritablement. Cette continuité avec la gouvernance Talon confirme la persistance du modèle technocratique instauré depuis 2016 : efficacité administrative, culture du résultat et faible politisation publique des ministres.

Sur le plan géopolitique interne, ce gouvernement reflète aussi un rééquilibrage régional. Le Nord béninois apparaît particulièrement représenté avec : Armand Kouyema Nata, Djibril Mama Cissé Moussa, Hawaou Bako, Ady Yéton Bloukounon Goubalan. Ce rééquilibrage n’est certainement pas anodin. Il consolide l’ancrage national du nouveau président.

En définitive, le premier gouvernement de Romuald Wadagni n’est ni une rupture ni une simple copie des gouvernements Talon, mais une équipe réorganisée autour des nouveaux défis du moment. Trois priorités apparaissent clairement : la sécurité, la transformation économique, la modernisation technologique. Le président Wadagni imprime ainsi progressivement sa marque : moins politique que technocratique ; moins centralisatrice que fonctionnelle ; mais toujours fortement structurée autour de l’efficacité administrative.