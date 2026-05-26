Des grands chantiers au gouvernement : Georges Alé et le pari de la transformation urbaine du Bénin

Après son investiture à Cotonou, le dimanche 24 mai 2026, le président béninois Romuald Wadagni a procédé à la nomination de son premier gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale, composée d’une vingtaine de membres, marque le début de son mandat exécutif. Dans cette nouvelle configuration, Georges Alé, ingénieur civil formé entre le Bénin et plusieurs grandes écoles internationales, est nommé ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable.

Ancien cadre des grands groupes du BTP et entrepreneur, il prend la tête d’un portefeuille crucial au cœur des enjeux d’urbanisation, d’infrastructures et de mobilité au Bénin. Originaire de Dassa, dans le département des Collines, Georges Alé a très tôt orienté son parcours vers les métiers de l’ingénierie, faisant de l’infrastructure son champ d’expertise et de la performance technique sa signature professionnelle. Cette trajectoire s’inscrit dans une logique de spécialisation progressive dans les grands projets de construction et d’aménagement, un domaine dans lequel il s’est imposé au fil des années.

Ingénieur et docteur en génie civil, il construit un profil académique impressionnant entre le Bénin et plusieurs institutions internationales de référence. Formé notamment à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il complète son parcours par un executive Mba à l’Insead, ainsi que des formations académiques à Wharton Business School et à la London Business School. Ces compétences, à la fois techniques et managériales, se sont consolidées au contact des grands groupes internationaux du BTP, avant son retour au Bénin et sa récente entrée au gouvernement.

Sa trajectoire professionnelle l’a conduit à travailler pendant une vingtaine d’années dans les métiers de la construction, des concessions d’infrastructures et des partenariats public-privé en Afrique. Ce parcours l’a aussi amené à exercer des responsabilités de direction chez Vinci avant de rejoindre Bouygues en 2018 comme administrateur-directeur général de Colas Afrique.

Début 2022, Georges Alé a fondé la Société de développement de projets (SDP), avec l’ambition de fournir à l’Afrique des directeurs de projets capables de livrer des infrastructures de qualité, dans des délais et budgets maîtrisés. Cette expérience entrepreneuriale a renforcé son image de spécialiste des projets complexes, à l’interface entre ingénierie, financement et exécution. Il apparaît précisément comme le type de profil qui peut donner un coup d’accélérateur aux chantiers urbains, routiers et environnementaux du Bénin.

Un portefeuille crucial



Le ministère qu’il reprend est l’un des plus sensibles du gouvernement béninois, car il touche à la fois à l’urbanisme, à l’habitat, à l’assainissement, à la gestion environnementale et, depuis 2023, aux transports. Georges Alé est en charge du cadre de vie et des transports, avec le développement durable dans ses attributions. Dans un pays où la pression démographique, l’urbanisation rapide et les besoins en infrastructures restent élevés, ce portefeuille exige autant de vision que de capacité d’exécution. Sa nomination montre que l’Exécutif béninois mise sur une expertise technique de terrain pour piloter un secteur où les résultats se mesurent en routes, en assainissement, en mobilité et en qualité de vie urbaine.



Le défi qui l’attend est immense : faire avancer les infrastructures sans perdre de vue la durabilité, moderniser les villes sans accentuer les inégalités d’accès aux services, et améliorer la mobilité sans compromettre l’environnement. Son expertise en ingénierie et en gestion de projets sera un atout, mais le succès dépendra aussi de sa capacité à arbitrer entre urgences visibles et réformes de fond.

