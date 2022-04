Les autorités maliennes appellent la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Uemoa à se conformer à la décision de la Cour de justice de l’Uemoa ordonnant la levée des sanctions économiques contre le Mali. Par le canal d’un communiqué, le gouvernement a fait savoir que les sanctions sont restées malgré la décision de justice. Selon le document, ce constat a été fait malgré « la double notification qui a été faite, par le Mali et par la Cour » à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA.

« Ces sanctions violent allègrement les règles communautaires notamment les dispositions garantissant l’indépendance de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) », a poursuivi le gouvernement malien dans son communiqué. « À partir du moment où la décision de l’Uemoa est remise en cause, la Cedeao devrait suspendre l’exécution des sanctions prononcées », fait-il observer.

Deux recours…

Rappelons que la Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a ordonné la levée des sanctions économiques imposées au Mali par des chefs d’États et de gouvernements de l’UEMOA en date du 9 janvier 2022, il y a quelques semaines. La décision de justice intervient après les deux recours dont a été saisie la Cour de justice de l’UEMOA.