La question de la cherté de la vie est sur toutes les lèvres depuis quelque temps. Pour plus d’actions de la part du gouvernement ivoirien, des associations comme le comité action citoyenne pour la lutte contre la vie chère ont possédé à une mobilisation de la population ivoirienne pour l’observance d’une journée morte dans le pays le 15 avril prochain. Ce mot d’ordre implique toute la population et toutes les personnalités à divers niveaux, du fonctionnaire public aux ménagères. Le comité appelle à une forte participation de la population sans affrontement pour la réussite de la manifestation.

Le lundi 04 avril, le comité action citoyenne pour la lutte contre la vie chère a tenu une conférence de presse au siège de la structure à Cocody. Une conférence qui a connu la forte participation d’autres associations à savoir La voix du peuple d’Eburnie, Les nouveaux majeurs. Chaque association a été représentée par un responsable représentant. Au cours de la conférence, Pulchérie Gbalet, présidente de l’association alternative citoyenne ivoirienne (ACI) et porte-parole du comité a appelé les Ivoiriens à observer une ville morte à la date du 15 avril prochain.

Dans ses déclarations, la porte-parole a fait appel à la responsabilité des habitants, des fonctionnaires et de tous les syndicats à réagir face au refus du gouvernement de recevoir les personnes disposant des propositions réalistes capable de mettre fin à la flambée des prix. Le mot d’ordre de la journée morte consistera pour chaque participant de rester à son domicile en abandonnant leur activité respective pour cette journée. « Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi le 15 avril, si tu veux des solutions concrètes qui fassent de la baisse des prix une réalité, reste chez toi le 15 avril. (…) Citoyens, citoyennes, il est temps pour nous de subir pour réagir. Le respect de ce mot d’ordre de protestation pacifique traduira la volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple ».

Cette mobilisation concerne toutes les personnes à divers niveaux. « Nous invitions les commerçants et particulièrement la Fenac-CI, les consommateurs à observer ce mot d’ordre », s’est exprimée Pulchérie Gbalet. Toutefois, même en prenant à témoin la communauté internationale et nationale sur les réalités liées à la cherté de la vie et le manque d’engagement du gouvernement pour y remédier, la porte-parole et présidente Pulchérie invite les manifestants à une journée morte, mais pacifique sans obstacle à ceux qui ne s’inscriront pas à ce mot d’ordre afin d’éviter des affrontements entre la population.