Pour le président Xi Jinping, la Chine ne tolère pas les sanctions unilatérales et n’a pas l’intention de suivre la politique de deux poids deux mesures dans le règlement des problèmes internationaux. Les propos du président chinois ont été tenus dans un message vidéo lors de la cérémonie d’ouverture du Forum de Boao pour l’Asie (BFA) dans le sud de la Chine selon les agences Reuters et TASS.

« Nous sommes contre les sanctions unilatérales et n’avons pas l’intention de poursuivre une politique visant à former des blocs et à intensifier la confrontation…La Chine souhaite proposer une initiative de sécurité mondiale… Nous devons défendre le principe d’indivisibilité de la sécurité, construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, et nous opposer à la construction de la sécurité nationale sur la base de l’insécurité dans d’autres pays » a-t-il déclaré. Selon le dirigeant chinois, Pékin n’accepte catégoriquement pas la « juridiction au bras long » (prolifération extraterritoriale de la législation nationale) de certains pays.

Les USA ont averti à plusieurs reprises la Chine quant à un éventuel soutien militaire ou financier à la Russie après la mise en place des sanctions occidentales. La Chine bien qu’elle continue de commercer avec la Russie n’a pas apporté de soutien public militaire à Poutine. Avant l’entrée en vigueur des sanctions occidentales le volume des échanges entre les deux pays avait augmenté de 50% depuis 2014 et de 36% uniquement au cours de 2021, selon le média américain Forbes.