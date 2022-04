En France, le premier tour des élections ont eu lieu il y a quelques jours. Sur les douze candidats qui étaient en lice, deux se sont dégagés. Il s’agit de l’actuel président Emmanuel Macron candidat à sa propre succession et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. Le second tour est dans quelques jours et les deux candidats affûtent leurs armes. Ce lundi, le Président Macron a pris la parole pour dire ce qu’il pense de la révision de la constitution française par la voie référendaire de sa rivale Marine Le Pen. Macron a dénoncé une « rupture ».

Macron s’est prononcé sur le projet de révision de la constitution de sa rivale Marine Le Pen dans une interview. « J’ai un clivage profond avec la candidate d’extrême droite, c’est que moi je suis pour réformer la Constitution en respectant les règles de la Constitution, ce qui me paraît justement être la définition même d’appartenir au champ républicain« , a d’abord déclaré le président-candidat à France Culture dans un entretien enregistré vendredi et diffusé ce lundi.

Puis le président Macron s’attaque à la réforme et parle de « rupture ». « Mme Le Pen dans son projet propose une réforme de la Constitution par référendum qui n’est pas conforme à la Constitution, ce qui est un problème. D’autres le font dans d’autres pays, ça se fait très bien en Hongrie, ça permet de changer un régime à la main, mais, je le dénonce« , a affirmé le président Macron qui poursuit « l’implicite de la démarche de Mme Le Pen, c’est qu’au fond, une fois élue, elle considère qu’elle est supérieure à la Constitution, puisqu’elle peut ne pas la respecter pour en changer les règles, ça c’est une rupture, et c’est grave« .

Il faut préciser que la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen compte soumettre au référendum son projet de révision constitutionnelle sur l’immigration et l’inscription de la « priorité nationale ». Vendredi, sur les ondes de BFMTV, Marine Le Pen, a déclaré qu’un « référendum sur la peine de mort » était « impossible », en affirmant son opposition à rétablir la peine capitale, alors que la veille sur France 2, elle avait estimé que via les RIC, « la question de la peine de mort pourrait passer par un référendum, tout pourrait passer par un référendum sauf ce qui va à l’encontre de la Constitution« . Pour Macron, « l’élection présidentielle ne vaut pas changement de régime ».