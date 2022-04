Entre le Mali et le Bénin qui est réellement le premier producteur de coton en Afrique à l’issue de la dernière campagne cotonnière ? En tout cas, le Mali a déjà proclamé que c’est bien lui. « Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760.000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022 » indiquait le compte officiel du gouvernement de la transition dans un tweet datant du mois de mars 2022. Au Bénin, l’égrenage n’est pas encore fini mais déjà le ministre de l’agriculture assure que les chiffres sont bien en faveur du Bénin.

« Il va être difficile pour les gens de nous battre trop vite »

« Laissons venir les évènements. Nous allons vers la fin de l’égrenage. Le Mali a déjà fêté 760 mille tonnes et a proclamé être le premier producteur d’Afrique. Nous avons réceptionné au niveau des usines du Bénin 762 mille 125 tonnes et il y a sur …les camions en stationnement 2 tonnes 818 kg en attente. Faites le calcul pour savoir qui est premier et qui est deuxième » invite le ministre lors de son récent passage sur le plateau de la télévision nationale pour expliquer les mesures gouvernementales de soutien au secteur agricole. « Il va être difficile pour les gens de nous battre trop vite » a poursuivi Gaston Dossouhoui.

» Le Mali n’a pas encore une tonne à l’ha «

Il avoue que l’espace cultivable au Mali est 2 à 3 fois plus grand que celui du Bénin, et pour cette campagne, le Mali a cultivé du coton que sur 800 mille hectares. Le Bénin n’en a planté que sur 650 mille hectares. Mais depuis 2015-2016, « nous avons commencé par faire des progrès sensibles en matière de rendement. Le Mali n’a pas encore une tonne à l’ha. Nous avons déjà caracolé au-dessus de 1tonne 200 kg par ha » informe le ministre de l’agriculture. Il pense que les producteurs peuvent faire plus. Il suffit juste de les encadrer de plus près, de sorte à ce que le potentiel de nos variétés qui est de « 3 tonnes et demie puisse s’exprimer ».

« Quand nous irons au conseil sur le coton, le Bénin va s’asseoir à la première place encore… »

« Nous avons beaucoup de paysans qui ont 2,5 tonnes, 2,6 tonnes à l’ha au Bénin, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Si en moyenne on poussait chacun à 1,5 tonnes et que nous arrivons à faire sur 600.000 ha de coton, nous aurons 1 million de tonnes. Ils vont courir longtemps pour rattraper le Bénin » assure le ministre Dossouhoui. Pour lui, « ils ne comprennent pas que le petit Bénin » puisse leur ravir la vedette, mais c’est ainsi. « Quand nous iront au conseil sur le coton, le Bénin va s’asseoir à la première place encore pour au moins 1 an ou 2 » croit savoir le patron de l’agriculture béninoise.