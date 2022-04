La Française Stéphanie Frappart a été désignée arbitre de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice le 7 mai à Paris, a annoncé jeudi la Fédération française de football (FFF). Elle deviendra la première femme arbitre d’une finale de Coupe de France. La Française sera épaulée par Mikael Berchebru et Benjamin Pages comme assistants, et par Willy Delajod en tant que 4e arbitre. Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui seront les arbitres assistants vidéo.

«Je suis heureuse et fière de cette nomination. Je remercie la FFF de la confiance qu’elle m’accorde. J’apprécie particulièrement cette compétition, un événement majeur du football français qui mêle les amateurs aux professionnels », a-t-elle déclaré. Stéphanie Frappart a 38 ans. Elle est la première femme à diriger un match de Ligue 1 (Amiens-Strasbourg, le 28 avril 2019), de Supercoupe d’Europe (Chelsea-Liverpool, le 14 août 2019) et de Ligue des Champions (Juventus Turin-Dynamo Kiev, le 2 décembre 2020).