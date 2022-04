La ministre française des Armées, Florence Parly, a contracté le coronavirus et s’est confinée. La ministre a annoncé la nouvelle sur le réseau social de l’oiseau bleu dans la matinée de ce mardi 19 Avril 2022. « J’ai été testée positive au Covid-19 hier. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, je me suis mise à l’isolement et je poursuis mes activités ministérielles« , a-t-elle écrit sur Twitter.

La France enregistre actuellement une baisse du nombre des cas d’infection par le coronavirus. La veille, le pays a recensé quelque 20.000 cas, alors que fin mars-début avril, les contaminations allaient de 110.000 à 146.000 cas par jour. Au cours de la semaine dernière, la maladie a coûté la vie à 733 personnes, et depuis le début de l’épidémie elle a fait 144.000 morts. Le pays est en pleine campagne de rappel vaccinal. Environ 40 millions de personnes se sont fait administrer une dose de rappel sur une population de plus de 67 millions d’habitants.