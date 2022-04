Plus de deux ans après la découverte des premiers cas du Covid-19, le virus continue de sévir dans le monde. Le patron de l’Organisation mondiale de la santé s’est une nouvelle fois exprimé sur le sujet dans la journée d’hier mardi et a lancé un appel. Le chef de l’OMS a exhorté mardi les pays à maintenir la surveillance des infections à coronavirus, affirmant que le monde était « aveugle » à la façon dont le virus se propage en raison de la baisse des taux de dépistage.

« Alors que de nombreux pays réduisent les tests, l’OMS reçoit de moins en moins d’informations sur la transmission et le séquençage« , a déclaré le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse au siège de l’agence des Nations Unies à Genève. « Cela nous rend de plus en plus aveugles aux schémas de transmission et d’évolution.« , a poursuivi le responsable de l’agence des Nations Unies qui s’occupe des questions de santé.

Pour rappel, les premiers cas du Covid-19 ont été détectés vers la fin de l’année 2019. En 2020, la plupart des pays du monde ont été touchées par la maladie qui a endeuillé de nombreuses familles. Dans le monde plus de 6 millions de personnes sont malheureusement décédées après avoir contracté le virus. Les autorités des pays touchés et les autorités sanitaires ont formulé des recommandations pour freiner la propagation du virus mais le nombre d’infections dans le monde continue de grimper chaque jour qui passe.