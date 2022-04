Une bien triste nouvelle. Ce vendredi, plusieurs médias internationaux ont annoncé le décès de 4 militaires sud coréen à la suite d’un crash d’avions militaires. C’est la deuxième fois cette année que le pays connait un crash d’avion militaire et qu’au moins une personne meurt. Un dispositif de pompiers et de secouristes a été déployé à la suite du crash de deux avions d’entraînement KT-1.

Nouveau crash d’avions militaires en Corée du Sud. Deux mois après qu’un pilote de l’armée de l’air a perdu la vie dans le crash d’un avion de chasse F-5, de nouveaux soldats sud coréen sont passés de vie à trépas. Ils sont au nombre de 4 cette fois-ci. Selon les publications de plusieurs médias internationaux, 4 soldats sud coréens ont perdu la vie après que deux avions de l’armée de l’air sont entrés en collision en plein vol.

Les appareils de l’armée de l’air se sont écrasés à environ 300 kilomètres au sud de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, plus précisément près de la ville de Sacheon ce vendredi 1er Avril 2022. C’est l’armée de Séoul qui a annoncé l’information a déclaré que 4 soldats ont péri dans ce crash. L’armée a annoncé qu’elle mènera une enquête pour savoir la cause de cet accident et va évaluer la situation « la situation exacte des dommages« , informe le ministère de la défense sud coréen.