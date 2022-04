Les prévenus dans l’affaire du crash d’un des avions de l’agence de voyage Sénégal Air, seront jugés le 30 juin prochain. Le dossier a été envoyé en audience spéciale par le juge pour bien disposer de tous les éléments et mieux vider le dossier. Toutes les dispositions seront prises la date prévue pour l’audience pour un bon déroulement du procès. Une opportunité pour les avocats de mieux prendre connaissance de l’affaire et mieux préparer leurs clients.

Pour une nouvelle fois, le procès ouvert dans le cadre du crash de l’avion d’évacuation médicale Sénégal Air, a été reporté. Inculpés à l’époque par le Doyen des juges en exercice, Samba Sall, pour homicide involontaire les prévenus Magaye Ma¬rame Ndao, ancien Directeur général de l’Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mamadou Sy, chef du département navigation, et le contrôleur, Jacob Lèye, attendront encore jusqu’au 30 juin 2022 pour être jugés.

Ce nouveau renvoi de procès est aussi lié à la constitution de plusieurs dizaines d’avocats, qui ont demandé le renvoi pour prendre connaissance du dossier afin de bien assurer la défense des prévenus. En ce qui concerne le juge en charge de l’affaire, ce renvoi lui permettra de disposer de tous les éléments et mieux vider le dossier. Ce faisant, toutes les dispositions seront prises pour un jugement équitable. En effet, il s’agit dans cette affaire d’un dossier technique qui demande d’être jugé dans une grande salle pouvant permettre de visualiser les vidéos afférentes au crash. Et pour ce, le service informatique du palais de justice va se charger de la projection des vidéos.

Pour rappel, le samedi 5 septembre 2015, un avion Sénégal Air qui transportait sept personnes s’est abîmé au large de Dakar. L’appareil avait à bord trois membres d’équipage, de nationalités algériennes et congolaises, deux infirmiers et un médecin, une patiente française, tous les sept décédés des suites de l’accident. Jusqu’ici aucune trace de l’avion englouti dans les profondeurs de l’Atlantique n’a été retrouvée et le mystère qui entoure cet accident n’a encore été levé par la Justice et aucun corps n’a été retrouvé. Le premier procès fixé au 25 novembre 2021 avait été renvoyé au 10 février dernier, puis repoussé à hier, jeudi 28 avril. Mais malheureusement, hier encore, il a été renvoyé au jeudi 30 juin prochain.