C’est un moment triste pour la famille du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo. En effet, ce dernier a perdu son fils nouveau-né jumeau. La jumelle de ce dernier est cependant en vie et va bien. C’est l’attaquant du Manchester United qui a lui-même rendu publique l’information dans la soirée d’hier lundi 18 avril 2022, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur » a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Instagram.

La grossesse avait été annoncée quelques mois plus tôt

Dans son message, l’international Portugais n’a pas manqué de remercier les médecins pour leurs efforts afin que le nouveau-né vive. Dévasté par cette énorme perte, le joueur a demandé à ce que l’intimité de sa famille soit respectée. Notons que cette grossesse avait été annoncée quelques mois plus tôt par le footballeur. C’était durant le mois d’octobre 2021 que CR7 avait annoncé la nouvelle. Pour rappel, cette triste nouvelle intervient alors que le joueur fait face à une affaire dans laquelle il avait cassé le téléphone d’un fan, un jeune garçon, après le match opposant le Manchester United au club d’Everton (1-0 en faveur d’Everton).

« Je lui ai laissé se faire sa propre opinion »

La mère de la victime, était intervenue dans cette affaire, et avait refusé l’invitation faite par la star pour s’excuser. « Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de mon fils. En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Cela l’a plus affecté que moi, alors je lui ai laissé se faire sa propre opinion. Il ne veut pas aller à United, il ne veut pas aller voir Ronaldo. Tout ce que je dis en ce moment, c’est que c’est entre les mains de la police » avait-elle notamment ajouté dans un entretien accordé au média Liverpool Echo.