Tant que la guerre en Ukraine n’aura pas pris fin, les cyberattaques contre la Russie vont également continuer. C’est du moins le message que passe le mouvement hacktiviste Anonymous. Par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, ce collectif a fait savoir que les actes de piratage vont se poursuivre et que les actions jugées confidentielles seront à nouveau divulguées. Ce mouvement s’était déjà fait remarquer par la publication des données de 1200 soldats russes.

Le collectif avait également réussi à pirater la télévision russe. Entre autre, Anonymous a publié sur Twitter le rapport S&P selon lequel la Russie avait fait défaut sur sa dette extérieure en proposant de payer en roubles. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le mouvement Anonymous a affirmé avoir piraté la banque centrale du pays et volé 35 000 fichiers. Toujours sur Twitter, des images des documents ont été publiés.

Une agence de censure piratée

Une agence de censure, des sites Web gouvernementaux, d’entreprises et d’actualités a également été ciblée par le mouvement hacktiviste Anonymous. Rappelons qu’après la publication des noms des 1200 soldats russes, le collectif a estimé que, ces soldats devraient tous être jugés par un tribunal pour crime de guerre. Comme informations, on trouve des données personnelles comme la date de naissance, l’adresse, le numéro de passeport, le matricule et l’unité dans laquelle servent les soldats.