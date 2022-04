David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom de « Davido » est un chanteur nigérian à succès. Il gagne donc assez pour s’offrir certains plaisirs pour le moins dispendieux. En effet, la star a récemment communiqué ce qu’elle dépensait lors de ses sorties nocturnes. « Une soirée comme celle-ci ne me coûtera pas moins de 30.000$, nous faisons cela pour inspirer et non opprimer ! » a-t-il tweeté. Dans la même publication, il dévoile plusieurs de ses photos où on le voit dans une soirée, en train de s’amuser. Il faut dire que 30. 000 dollars fait quelque 17 millions de nairas, la monnaie nigériane.

Il disait que son père vivait modestement bien qu’il soit milliardaire

Davido n’est visiblement pas comme son père dont il loue tant la vie modeste bien qu’il soit milliardaire. Cependant, il faut relativiser parce que le chanteur nigérian aime aussi beaucoup partager. En novembre 2021 alors que son anniversaire était pour le 21, le chanteur avait demandé via Instagram à ses amis de lui envoyer 1 million de nairas pour lui prouver leur loyauté. En réponse, il a reçu une cagnotte de 200 millions de nairas. Une somme qu’il n’a pas gardée pour lui.

Davido a ajouté personnellement 50 millions de nairas à la somme et en a fait don aux orphelinats à travers son pays, le Nigéria. « Nous nous élevons en élevant les autres », a-t-il simplement déclaré pour expliquer son geste ; un geste qu’il envisage désormais renouveler chaque année à l’occasion de son anniversaire. Ce sera une tradition annuelle à laquelle il a d’ailleurs convié tous ses amis.