Dans la journée d’hier nous vous annoncions une tragique nouvelle concernant la star portugaise Cristiano Ronaldo. En effet, le nouveau-né de Cristiano Ronaldo est décédé, la star était effondrée. L’information avait touché les fans du sport roi qui n’avait pas caché leurs émotions. Hier mardi, le club de Cristiano Ronaldo affrontait Liverpool. Les supporters ont rendu un émouvant hommage à la star endeuillée. La famille de la star n’est pas restée insensible à cet hommage.

La famille de Cristiano Ronaldo a remercié les fans de Liverpool pour leur soutien envers l’attaquant de Manchester United et sa femme Georgina Rodriguez après la mort tragique de leur bébé. Les supporters d’Anfield ont chanté » You’ll Never Walk Alone » à la septième minute de l’affrontement de mardi soir entre les deux équipes et ont rejoint les fans de leurs féroces rivaux dans une minute d’applaudissements impeccablement respectée.

La sœur de Cristiano, basée à Madère, Elma, a montré son émotion du jour au lendemain en publiant des images du geste sur ses réseaux sociaux et en écrivant : « Merci pour ce Liverpool . Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait aujourd’hui. » Elle a terminé son message avec une émoticône en forme de cœur. La sœur Katia, depuis son domicile au Brésil, a écrit: « Bien au-delà du football » . Les sœurs et leur mère Dolores Aveiro ont également démontré qu’elles placent leur foi en Dieu pour les aider à surmonter la perte tragique qui a affligé la famille.

Dolores a cité un verset bien connu de la Bible qui a aidé de nombreuses personnes à traverser des moments difficiles, a écrit sur son compte Instagram en portugais : « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toute votre voie, reconnaissez-le et il aplanira vos sentiers« . L’international portugais et sa compagne de 28 ans Georgina Rodriguez ont annoncé lundi soir qu’un de leurs jumeaux était décédé.