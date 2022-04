Au Sénégal, l’affaire relative aux accusations portées contre Ousmane Sonko continue de défrayer la chronique. Selon les informations rapportées par Liberation, en plus des audios impliquant Adji Sarr et l’ancien directeur de la Douane, l’existence d’un autre document est révélé. Il s’agirait selon la livraison du média sénégalais, d’un écrit dans lequel un proche par alliance de l’ancien directeur des Impôts, reconnaît avoir « conseillé » Adji Sarr.

Sonko bientôt devant le juge d’instruction

Ces éléments qui surviennent alors que le leader du Pastef passera bientôt devant le juge d’instruction représentent des pièces à conviction selon les avocats de l’homme politique sénégalais. Notons que depuis le début de l’affaire, Ousmane Sonko a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Pour lui, il s’agit juste d’un montage orchestré contre lui par le pouvoir en place.

De son côté, la jeune masseuse maintient avoir été victime de viols répétitifs, menaces à mains armées. Ces déclarations ne sont pourtant pas vraies selon beaucoup de proches de la masseuse. Ceux-ci n’ont pas hésité à la contredire en public. C’est le cas par exemple de l’ex-patronne de Adji Sarr.

Sonko soutenue par l’ex-patronne d’Adji Sarr

Lors de son audition qui s’est tenue le 22 mars dernier, Ndèye Khady Ndiaye a fait savoir que l’homme politique sénégalais serait victime d’un montage. Elle aurait reçu plusieurs propositions dans le but de plonger le tout nouveau maire de la ville de Ziguinchor. Le guide religieux et marabout de la jeune femme a aussi révélé des confidences qui lui auraient été faites la masseuse. « Il n’y a rien dans le dossier. C’est un complot monté de toute pièce. Et Adji Sarrme l’a dit de sa propre bouche », a confié Baye Mbaye Niass MC.