Les Ecureuils du Bénin n’ont plus de sélectionneur national depuis le limogeage du Michel Dussuyer en janvier 2022 par la Fédération béninoise de football (FBF). Depuis le limogeage du technicien français, l’instance faîtière du football béninois a amorcé depuis le processus du recrutement d’un nouvel entraîneur national à la tête des Ecureuils du Bénin. Six (06) dossiers de candidature sont enregistrés, tous des expatriés qui ont postulé pour succéder à Michel Dussuyer.

Interrogé ce jeudi 21 avril 2022 par Frissons radio, le Secrétaire général de la Fédération béninoise de football (Fbf), Claude Paqui a déclaré que les dossiers de candidature « sont sur la table du Président de la Fédération et sur la table du ministre des sports» et qu’«après concertation de ces deux personnalités, une décision finira par être prise et on connaîtra le nouvel entraîneur ». Selon ses propos, il y a officiellement six (06) prétendants, tous des étrangers. « On en a officiellement six (06). Il n’y en a que des étrangers, des expatriés qui ont postulé. Il y a des Portugais, des Français, des Anglais » a–t-il précisé.

Le Secrétaire général de la Fbf a fait savoir que « dans tous les cas de figure, le coach Moussa Latoundji fait partie de l’encadrement technique. Moussa Latoundji sera à la prochaine campagne des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 ». Il a laissé entendre que Moussa Latoundji « est le coach adjoint de l’équipe nationale A » et qu’«il le demeure actuellement puisque » la Fédération n’a pas «encore recruté un nouvel entraîneur » . C’est pour cela que , selon Claude Paqui, « il fait office d’entraîneur de l’équipe nationale ».