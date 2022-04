Cela fait maintenant presque deux mois que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Les occidentaux ont très rapidement infligé de multiples sanctions à la Russie dirigée par Vladimir Poutine. Depuis quelques semaines, la menace d’embargo sur le gaz russe est agitée dans plusieurs pays. Ce à quoi, des employeurs et des syndicats en Allemagne ont réagi et mis en garde les autorités du pays. En effet, des employeurs et des syndicats ont conjointement mis en garde les autorités contre une interdiction des importations de gaz russe en Allemagne, rapporte le site Schwarzwaelder-Bote.

Les sanctions doivent être ciblées, faire pression sur l’autre partie et éviter autant que possible de nuire à votre propre économie, ont déclaré le président de l’association des employeurs BDA, Rainer Dulger, et le président de la Confédération allemande des syndicats (DGB), Reiner Hoffmann, l’agence de presse allemande dans une déclaration commune Opinion. « Nous ne voyons pas cela avec l’embargo sur le gaz actuellement discuté. » Selon Dulger et Hoffmann, les effets négatifs sur l’économie et l’emploi seraient actuellement plus importants en Allemagne qu’en Russie.

« Un embargo rapide sur le gaz en Allemagne entraînerait des pertes de production, des arrêts de production, une désindustrialisation supplémentaire et des pertes d’emplois durables. » Pour continuer à soutenir l’Ukraine et maintenir la pression sur la Russie, il faut une économie stable et un marché du travail stable, selon le DGB et le BDA. « Nous aurons encore beaucoup de défis à relever dans les prochains mois. Nous ne pouvons pas le faire en position de faiblesse« , précise la déclaration.