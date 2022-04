La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s’est penchée hier mardi 19 avril 2022, sur un dossier d’escroquerie via Mobile Money. Il y avait à la barre, deux accusés. L’un d’eux n’a pas reconnu les faits mis à sa charge, et pourtant lors de l’enquête préliminaire il a bien expliqué comment il avait procédé pour réussir son coup. En effet, selon les informations rapportées par le journal Fraternité, l’homme disait avoir utilisé l’application True Caller pour identifier ses victimes

Naïvement, ces honnêtes gens ont envoyé l’argent aux escrocs via Mobile Money

Il a ensuite appelé ces derniers pour leur indiquer qu’ils avaient un colis à récupérer, et pour ce faire, ils devaient payer pour les formalités de retrait. Naïvement, ces honnêtes gens ont envoyé l’argent aux escrocs via Mobile Money. Si ce prévenu a changé de version devant la Criet hier, son coaccusé est allé à contre-courant, en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés.

Il a avoué que c’était bien le mode opératoire utilisé pour escroquer les honnêtes gens. Le prévenu a même donné d’autres détails à la Cour. Le procureur de la juridiction spéciale a requis contre eux 4 ans de prison ferme plus une amende de 1 million chacun. Le verdict du juge est attendu le mois prochain, le 10 mai plus précisément.