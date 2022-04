Une explosion à bord d’un pétrolier à l’est de Hong Kong a tué une personne et fait six blessés samedi. Le South China Morning Post (SCMP) a rapporté la nouvelle. Le Government Flying Service a été informé de l’incident qui s’est produit à 300 km à l’est de Hong Kong, selon des sources bien informées. Après avoir contacté le service, le centre de coordination de Hong Kong Maritime Rescue a envoyé deux hélicoptères et un avion à voilure fixe sur le site, selon le point de vente.

Selon le SCMP, un porte-parole a déclaré que l’incendie à bord du navire battant pavillon panaméen avait été maîtrisé mais qu’il avait causé la mort d’un membre d’équipage. Un autre a subi des brûlures au deuxième degré sur 30% de son corps et deux autres ont eu des brûlures au visage, a ajouté le média. Le premier hélicoptère est arrivé trois heures après l’incident et a récupéré trois membres d’équipage grièvement blessés.

Un deuxième hélicoptère était en route au moment où le média chinois South China Morning Post (SCMP) rédigeait son article, selon le rapport. Le navire n’avait plus d’électricité, a déclaré un porte-parole du service a rapporté le même média chinois. On ignore combien de travailleurs se trouvaient à bord du navire au moment de l’explosion mais le média annonce qu’au moins 6 personnes ont été blessées après l’explosion.