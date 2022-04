L’ancien président américain Barack Obama a fait de la désinformation sa lutte, après avoir quitté ses fonctions à la Maison Blanche. L’homme politique a abordé ce sujet, hier jeudi 21 avril 2022, lors d’un discours à la Silicon Valley, à Stanford en Californie, au cours duquel il a invité les sociétés de la tech à être davantage transparentes concernant la façon dont elles font la promotion de contenus sur leurs plateformes. Aussi, les a-t-il appelé à une réglementation plus stricte de l’industrie afin de résoudre de « problème de désinformation ».

« Cela peut aider à réduire les divisions »

Pour Barack Obama, le racisme ou les groupes de suprémacistes blancs n’ont pas été créés par les médias sociaux. « Toutes ces choses existaient bien avant le premier tweet ou Facebook Poke. Résoudre le problème de la désinformation ne guérira pas tout ce qui afflige nos démocraties ou déchire le tissu de notre monde. Mais cela peut aider à réduire les divisions et nous permettre de reconstruire la confiance et solidarité nécessaire » a-t-il ajouté. L’ancien président a également estimé que les entreprises de la tech restent encore assez prudentes en ce qui concerne le fonctionnement de leurs normes ou la manière dont leurs systèmes de classement d’engagement impactent sur ce qui devient viral.

L’ex-président démocrate a par ailleurs souligné que « le contenu incendiaire et polarisant attire et engage ». D’après lui ce problème a été aggravé par la possibilité donnée par les plateformes d’être anonyme. Cela rend donc difficile la possibilité de faire la différence entre la vraie et la fausse information. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Barack Obama aborde le sujet de la désinformation. Le mercredi 06 avril dernier il avait abordé ce sujet lors d’une conférence sur la désinformation organisée par le magazine The Atlantic et l’Institut de politique de l’Université de Chicago. Ce jour-là, il avait dit avoir sous-estimé à quel point les démocraties étaient vulnérables face à ce problème ainsi qu’à la mésinformation.