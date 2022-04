Pour commémorer les luttes syndicales à l’occasion de la fête du travail le dimanche 1er mai 2022, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), selon Frissons radio, organise une marche pacifique dimanche prochain à travers les différentes artères de la ville de Cotonou. Selon les responsables de la Confédération syndicale, cette marche est organisée pour protester contre l’augmentation des taxes et impôts, la hausse des tarifs et la multiplication des ponts péages et pesages, la cherté de la vie et l’insécurité et pour réclamer aussi la revalorisation des salaires, la question des rappels des travailleurs.

Il faut signaler que le lieu de rassemblement est l’Etoile rouge où les marcheurs prendront le départ. Cette marche démarre à l’Etoile rouge et passe respectivement devant le commissariat central de la ville de Cotonou, le carrefour UNAFRICA pour s’achever à la bourse du travail où il y aura un géant meeting des travailleurs. Les organisateurs de la marche ont déposé une déclaration de marche à la mairie de Cotonou. «Nous sommes toujours en attente d’une réponse » a déclaré le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo.