Le 23 avril prochain, on connaîtra le nom du nouveau boss du football ivoirien à l’issue des élections à la Fédération Ivoirienne de Football . Didier Drogba, le vainqueur de la League des Champions avec Chelsea en 2012 est candidat. Son dossier a été validé hier vendredi 15 avril par la commission électorale de FIF. L’ex-buteur du club londonien ne partirait pas forcément avec la faveur des pronostics parce qu’il n’a pas le soutien des clubs ivoiriens. Mais la vérité est dans les urnes.

Il va en découdre avec Sory Diabaté et Idriss Diallo

« Deadly Drogba » comme on aimait l’appeler du côté de la Premier League va en découdre avec Sory Diabaté et Idriss Diallo, tous deux candidats au poste de président de la FIF. L’élection de la super star au soir du 23 avril serait une grande victoire pour ce champion qui ne cache pas ses ambitions pour le Football ivoirien. Il aurait réussi comme Samuel Eto’o à prendre les commandes de la Fédération de football de son pays comme Samuel Eto’o au Cameroun. Rappelons que c’est en décembre 2021 que l’ex-attaquant du FC Barcelone a été élu. On était à un mois de la Can Cameroun 2021.

Si Didier Drogba est également élu le 23 avril prochain, il débutera aussi son mandat par une Coupe d’Afrique des Nations à domicile. En effet, c’est la Côte d’Ivoire qui organise la CAN 2023. Didier Drogba est âgé de 44 ans. Samuel Eto’o en a 40. Ils sont tous les deux des monstres sacrés du football africain.