TASS, 5 avril. Le 17 novembre 2021, l’ancien président de l’Union des associations européennes de football (UEFA) Michel Platini a déposé une plainte pénale auprès du parquet de Paris contre le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, pour « trafic d’influence », a rapporté le journaliste du New York Times, Tariq Panja, citant le communiqué de M. Platini.

« Michel Platini communique ce jour qu’il a déposé plainte pénale, par intermédiaire de son conseil, contre Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA pour « trafic d’influence actif« , et contre Monsieur Marco Villiger, ancien directeur des services juridiques de la FIFA, pour « complicité de trafic influence actif », auprès du procureur de la République de Paris, le 17 novembre 2021″, indique le communiqué.

Infantino a été élu président de la FIFA lors d’un congrès extraordinaire en février 2016. Il a remplacé Joseph Blatter, qui avait démissionné après de nombreux scandales de corruption dans l’organisation. Le plus grand scandale de l’histoire de la FIFA a eu lieu fin mai 2015, lorsque deux jours avant l’élection du président de l’organisation dans un hôtel de Zurich, à la demande des autorités américaines, la police suisse avait arrêté neuf responsables de l’organisation soupçonnés de corruption. Au total, des accusations ont été portées contre 14 anciens et actuels fonctionnaires. Pendant le scandale de corruption, le président de la FIFA Joseph Blatter, le secrétaire général de l’organisation Jerome Valcke et le vice-président de l’organisation Michel Platini ont été suspendus des activités de football à ce moment-là.

Avant la réélection d’Infantino à la présidence de la FIFA en 2019, M. Platini a accusé le président de l’organisation d’hypocrisie, affirmant qu’il n’était pas légitimement à la tête du football mondial. Fin 2015, M. Platini, qui a également été vice-président de la FIFA, a été suspendu par le comité d’éthique des activités de football pendant huit ans. La raison de la suspension était le transfert par M. Blatter, qui avait dirigé la FIFA de 1998 à 2015, de 2 millions de francs suisses (environ 1,7 million d’euros) des fonds de la FIFA vers les comptes de M. Platini en 2011. Ensuite, la commission d’appel de la FIFA a réduit la suspension de Platini à six ans et, en mai 2016, le Tribunal arbitral du sport a partiellement satisfait l’appel du Français, réduisant la suspension à quatre ans.