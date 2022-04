L’ancien président américain Donald Trump n’a pas encore fini avec la justice concernant une enquête pour fraude fiscale. En effet, l’ex-locataire de la Maison Blanche a été condamné ce lundi 25 avril 2022 par un juge de New-York au paiement d’une amende de 10 000$ par jour, tant qu’il n’accepte pas de fournir les documents fiscaux et comptables nécessaires pour une enquête au civil sur son groupe familial, la Trump Organization. La décision du juge new-yorkais a réjoui la procureure générale de l’Etat de New-York, Letitia James, qui enquête sur cette affaire depuis plusieurs années.

« Un tribunal a statué en notre faveur »

C’est sur le réseau social Twitter, qu’elle a exprimé sa satisfaction. « C’est une victoire majeure, un tribunal a statué en notre faveur pour condamner Donald Trump pour entrave » a-t-elle écrit ajoutant que : « Donald Trump doit payer 10 000 dollars par jour pour chaque jour où il continue de défier l’ordre de la cour de remettre des documents à mon bureau ». Notons que pour cette affaire, Letitia James suspecte le groupe de Donald Trump d’avoir frauduleusement surestimé la valeur de ses propriétés immobilières quand il demandait des prêts bancaires. Aussi, soupçonne-t-elle la Trump Organization d’avoir sous-estimé cette valeur afin de payer moins d’impôts à l’administration fiscale des Etats-Unis.

Pour rappel, Donald Trump s’était pris à Letitia James le dimanche 17 avril 2022, le jour de la fête de Pâques dans un message envoyé via son PAC Save America. Le milliardaire américain avait d’abord fustigé les démocrates les qualifiant de « maniaques de la gauche radicale ». Il avait également qualifié la procureure de New-York de « candidat au poste de gouverneur raté ». « Joyeuses Pâques à la candidate au poste de gouverneur ratée et au procureur général raciste Letitia James » a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Puisse-t-elle rester en bonne santé malgré le fait qu’elle continuera à chasser les affaires de New York tout en gardant le crime, la mort et la destruction à New York ! ».