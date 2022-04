TASS _ L’entrepreneur américain Elon Musk, qui dirige les compagnies Tesla et SpaceX, a pour la première fois pris la tête du classement des hommes les plus riches de la planète, selon le magazine Forbes. Cette information a été publiée ce mardi sur le site du média.

La fortune d’Elon Musk s’élève à 219 milliards de dollars. Dans le top 3 figurent également le fondateur et le patron d’Amazon Jeff Bezos, qui était en tête du classement avant 2022, et le président du groupe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Leurs fortunes sont estimées à 171 milliards de dollars et à 158 milliards de dollars respectivement.

Ils sont suivis par le fondateur de Microsoft Bill Gates (129 milliards de dollars) et le patron de Berkshire Hathaway Warren Buffett (118 milliards de dollars). Selon le 34e classement des hommes les plus riches de Forbes, la fortune totale des milliardaires a diminué de 400 milliards de dollars, à 12.700 milliards de dollars en un an. Leur nombre a diminué de 87, à 2.668.