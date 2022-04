En France, on s’approche de la date prévue pour le second tour de la présidentielle. Il y a quelques jours, les français étaient conviés pour choisir leur futur président. Sur douze candidats au départ, deux ont été dégagés pour le second tour. Il s’agit de l’actuel président Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine Le Pen. C’est donc le schéma du 2è tour d’il y a 5 ans qui se reproduit. Mais aura-t-on le même résultat à la fin du 2è tour? Difficile de le dire car le duel s’annonce serré. Ce mardi, la fille de l’ancien président français Chirac a dit le candidat qu’elle a choisit pour le 2è tour.

Claude Chirac et son mari Frédéric Salat-Baroux ont appelé, à travers une déclaration largement relayée par les médias internationaux, à ce que «pas une voix ne manque à Emmanuel Macron». Le couple s’est appuyé sur une phrase qu’a souvent dite l’ancien président Chirac pour motiver leur choix pour le second tour de la présidentielle en France. «Comme l’a dit Jacques Chirac durant toute sa vie, l’heure est au combat contre l’extrémisme», souligne ainsi le couple dans une déclaration faite à l’AFP.

Le couple va plus loin et souligne que Zemmour et Marine Le Pen, c’est pareil. «Derrière le jeu de rôle de l’affrontement, Marine Le Pen et Éric Zemmour vont ensemble», précise Claude Chirac et son époux qui affirment que «l’extrême n’a pas deux visages mais deux faces». «La première, en se concentrant sur les préoccupations du quotidien, s’est donné les moyens de la conquête du pouvoir alors que la seconde fédère et reconstruit une idéologie glaçante», martèle le couple.