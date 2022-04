Le président français Emmanuel Macron, qui brigue un second quinquennat à l’élection présidentielle, n’a pas exclu que s’il quittait la politique, il deviendrait écrivain. Le dirigeant français a fait un tel aveu dans une interview au magazine Le Point, dont le prochain numéro paraîtra jeudi. « Ma vie est une écriture, c’est comme cela que je la vis. Quand je faisais d’autres métiers, j’avais besoin d’écrire, je ne l’ai pas aujourd’hui. Je prends des notes et encore, je n’y arrive pas toujours », a noté Emmanuel Macron. « Ma mission m’absorbe totalement. Le seul temps qu’il me reste est pour la lecture et pour les miens ».

Il pense que dans la vie « il faut toujours être prêt à faire très vite ses bagages, dans la vie. Donc il faut savoir avec qui on se retrouve le jour où on n’a plus de fonction ou de mission », estime le dirigeant français. Emmanuel Macron a admis qu’aujourd’hui il « cumulait des histoires » pour de futurs livres. « la réalité du quotidien du pouvoir, c’est celle du temps volé : c’est très dur de conserver des relations en dehors de ses compagnons de travail, et de la famille », a ajouté le dirigeant français.

Le retour du plan septennal

Le dirigeant français a partagé ses réflexions sur la structure étatique de la Ve République dans une interview. Il estime que « les systèmes parlementaires ont moins bien marché » en France que la forme de gouvernement présidentielle. « Il faut un exécutif fort, et un Parlement fort« , a-t-il déclaré. « Le quinquennat est sans doute trop court pour un temps présidentiel en France. Un septennat avec des midterms séparerait par exemple mieux l’exécutif gouvernemental de la part d’exécutif présidentiel« , a déclaré le président.

« La crise actuelle est surtout une crise d’efficacité. Dans le monde d’aujourd’hui, il faut pouvoir décider vite, fort et clair. » Emmanuel Macron brigue désormais un second mandat à l’élection présidentielle française. Le premier tour de scrutin a eu lieu le 10 avril. 12 candidats ont pris part à la course électorale. Après avoir traité 100% des bulletins de vote, Macron a obtenu 27,84%, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen – 23,15%. Ainsi, au second tour, qui aura lieu le 24 avril, le duel des dernières élections de 2017 va se répéter, quand les mêmes adversaires politiques se sont rencontrés dans le duel final pour l’Elysée. Macron a été élu président, remportant les deux tiers des voix françaises. (avec TASS)