Dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée du prix du gaz, l’Algérie a envoyé un message clair à l’Espagne. L’Algérie a menacé de suspendre ses exportations de gaz vers l’Espagne. Pour rappel, l’Espagne est en pourparlers avec le Maroc pour lui livrer du gaz. Le gaz pourrait alors être acheminé vers le Maroc via un gazoduc existant entre les deux pays. Seul problème, l’Algérie est en plein incident diplomatique avec le Maroc autour du sahara occidental. L’Algérie a rompu ses relations avec le Maroc en août dernier et a fermé le gazoduc qui approvisionne le pays.

Dans un communiqué publié hier soir, le ministère algérien de l’Energie a averti que l’approvisionnement en gaz qu’il envoie à l’Espagne pourrait être suspendu si ce gaz est ensuite détourné ailleurs. L’Algérie ne digère pas non plus le soutien de l’Espagne au Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Le Maroc s’est tourné vers l’Espagne pour tenter de combler le manque à gagner. Alger ne souhaite pas que son gaz finisse au Maroc malgré sa sanction. L’Espagne étant fortement dépendante du gaz algérien et dans un contexte de tension avec la Russie, Madrid s’est empressé de calmer le jeu, affirmant « qu’en aucun cas le gaz acquis par le Maroc ne proviendra d’Algérie ». Le Maroc va devoir donc aller chercher son gaz ailleurs en pleine tension avec son voisin algérien.