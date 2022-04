Le chef d’Etat-major de l’armée de terre, le Général Fructueux Gbaguidi tient au respect de la discipline vestimentaire dans les casernes. Il ne veut plus voir les militaires en tenues débraillées. C’est du moins ce qu’on retient d’un communiqué de mise en garde adressé par le haut gradé à ces soldats .Le Général Fructueux Gbaguidi fustige notamment le port de treillis sans ceintures et le port de sandales ou de chaussures de sport dans les casernes de même que la propension de certains militaires à plus se concentrer sur leur téléphone au lieu d’exécuter les tâches qui leur reviennent.

Les chefs de corps et les chefs service instruits

Il a instruit les chefs service et les chefs de corps aux fins de veiller au respect des règles vestimentaires d’usage dans les casernes. Pour rappel, le directeur général de la police Républicaine Soumaïla Yaya avait envoyé un message similaire aux policiers qui se distinguent par des « comportements peu orthodoxes, voire contraires aux textes statutaires ». Le contrôleur général de police Soumaïla Yaya prévenait ces derniers, au sujet des « sanctions disciplinaires » auxquelles ils s’exposent désormais.

En effet, le DGPR disait avoir appris que « certains fonctionnaires de police…se font remarquer par leur retard ou leur absentéisme injustifié au service. D’autres foulent au pied l’obligation qui leur est faite d’être en tenue correcte et règlementaire sur leur lieu de travail et aux heures de service ». Le message à l’époque n’était pas tombé dans des oreilles de sourds.