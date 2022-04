Face à la flambée du prix du ciment sur le marché et la surenchère sur les prix du ciment au Bénin pratiquée par les gérants de dépôts de ciment , le gouvernement a, dans le conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022, pris la décision de fixer le prix du ciment dans les douze (12) départements du Bénin. Pour permettre aux Béninois de ne plus trop dépenser dans l’achat du ciment, Henri Doutétien, observateur de la vie publique, reçu ce mardi 05 avril 2022 dans l’émission «Actu matin » de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin préconise à la population béninoise d’«utiliser la terre améliorée au ciment ».

«On peut utiliser le bloc de terre améliorée au ciment. C’est une technique qu’on doit développer et former les maçons. Il faut qu’on profite maintenant » a déclaré Henri Doutétien. La spéculation sur les prix du ciment actuellement au Bénin est une occasion, selon lui, qui doit permettre aux Béninois de saisir «l’opportunité de ce qui nous arrive pour changer nos habitudes de consommation d’une part et d’autre part de chercher des voies et moyens pour s’en sortir en ce qui concerne l’habitat ». Comme le Béninois a une hantise d’avoir sa propre maison, l’observateur de la vie publique invite la population à commencer « par utiliser partout la terre améliorée au ciment ».

Pour Henri Doutétien, l’utilisation de terre améliorée au ciment « va nous faire baisser la consommation de ciment » d’une part et d’autre part «ça va nous faire baisser la consommation d’énergie » en ce qui concerne les usines de fabrication de ciment. Il faut rappeler que le gouvernement a fixé désormais le prix de la tonne de ciment à Cotonou (Atlantique-Littoral) à 75.000 FCFA , à Porto-Novo (Ouémé-Plateau) à 74.000 FCFA, à Comè ( Mono-Couffo ) à 77.000 FCFA, à Parakou (Borgou) à 82.000 FCFA , à Djougou (Donga) à 82.000 FCFA, à Natitingou (Atacora) à 85.000 FCFA , à Kandi (Alibori) à 85.000 FCFA et à Malanville ( Alibori) à 90.000 FCFA .