Des menaces au niveau de la mer. Le ministère du Cadre de vie et du développement durable a alerté la population sur de violents déferlements de vagues de l’océan Atlantique sur la côte béninoise. Ce qui entraîne des dégâts comme à Sèyivè à l’Est du champ d’épis de Cotonou et d’Ahloboé à l’Ouest, non loin de la digue immergée d’Avlékété. Dans les semaines prochaines, il est prévu, « à des fréquences plus élevées, d’autres épisodes de hautes marées sur la côte béninoise » avertit le Secrétaire général du ministère du Cadre de vie dans un communiqué en date du 07 avril 2022. Il exhorte également les populations riveraines et les pécheurs à la vigilance.

Le gouvernement appelle à la vigilance des populations et des pêcheurs le long de la façade maritime béninoise. La raison principale de cet appel du ministère du Cadre de vie et du développement durable, c’est qu’«à l’instar des côtes des pays du golfe de Guinée, la façade béninoise connaît depuis quelques mois de violents déferlements de vagues de l’Océan Atlantique ». Ce phénomène, selon le communiqué, est dû « à la fréquence élevée des hautes marées qui occasionnent par endroits des dégâts matériels, modifiant les traits de côte», «C’est le cas des segments de Sèyivè à l’Est du champ d’épis de Cotonou et d’Ahloboé à l’Ouest, non loin de la digue immergée d’Avlékété » a précisé ce communiqué du ministère du Cadre de vie.

Le gouvernement rappelle à la population que ces segments « doivent être considérés pour l’heure comme impropres à toute installation et tout aménagement». Il a déclaré que « toute initiative d’installation nouvelle sur ces segments, est déconseillée et qu’ils se retrouvent dans le domaine public maritime de l’Etat conformément à la loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale et à celle portant code foncier et domanial en République du Bénin».

Avec la fréquence élevée des hautes marées sur la côte béninoise, le ministère du Cadre de vie exhorte « les populations riveraines du segment de Grand-Popo sur lequel les travaux transfrontaliers de protection côtière sont en cours de démarrage, a une vigilance accrue car ce segment est le troisième critique de notre façade maritime et n’échappera pas aux événements météo-marins annoncés ».